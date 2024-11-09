В Якутске открылась выставка «Якутский острог: сохраняя историю, строим будущее»

Экспозиция, посвященная истории Якутского острога, стартовала в Музее археологии и этнографии Северо-Восточного федерального университета, сообщает «Большая Азия».





В выставке, которая включает шесть витрин, представлены уникальные артефакты, найденные в ходе археологических раскопок старинного поселения. Среди экспонатов — посуда, изделия из бивней мамонтов, а также фрагменты берестяных грамот XVII–XVIII веков, сохранившихся благодаря вечной мерзлоте.





Экспонаты были найдены в ходе полевых работ в Якутске этим летом. В основном среди них — документы, связанные с налогообложением, такие как записи о сборе ясака, а также списки должников.





Одним из интересных объектов является берестяная грамота, предположительно написанная воеводой Олюторского острога, которая считается первым упоминанием этого острога в письменных источниках.





Выставка будет открыта в течение месяца, однако, если интерес к экспозиции окажется высоким, ее продлят до конца года.









Фото: скриншот Youtube