В Париже прошел вечер памяти композитора Сергея Ляпунова

В Париже Российский духовно-культурный православный центр провел конференцию и концерт памяти композитора Сергея Ляпунова, передает «Культуромания».





В программе вечера прозвучали романсы Ляпунова «Мелодия с берегов Ганга», «На лагунах Венеции», «Горные вершины» и другие произведения. Их исполнили сопрано Антонина Степанова и пианист Александр Кривич. Также французский пианист Юго Мартен представил фортепианные композиции Ляпунова — «Ноктюрн» (op. 8) и «Буря» (op. 11 № 6).





Французский пианист Юго Мартен, исполнивший фортепианные сочинения мастера «Ноктюрн» (оp. 8) и «Буря» (оp. 11 № 6), отметил, что, по его мнению, Сергей Ляпунов по своему масштабу не уступает Шопену.





«Я убежден, что произведения Ляпунова должны быть в репертуаре каждого современного исполнителя», — подчеркнул Мартен.





Вечер прошел в российском доме на набережной Жака Ширака.