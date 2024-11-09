Завершается конкурсный отбор в новогодний номер «Современных записок»

Литературный журнал «Современные записки» готовит шестой выпуск этого года, который будет посвящен теме Нового года. Конкурсный отбор завершается 15 ноября, сообщает пресс-служба Русского литературного центра.





Декабрьский выпуск будет сосредоточен на теме новогодних праздников. По словам Никиты Митрохина, главы Русского литературного центра, журнал придерживается принципа свободы творчества и позволяет своим авторам проявлять себя, а лучшие работы затем отбирает Художественный совет.





В выпуске будут представлены традиционные рубрики, охватывающие широкий спектр жанров: очерки, рецензии, прозаические произведения, поэтические работы, переводы и сценарии.





Кроме того, редакция сообщает авторам обновленные требования по объему: проза должна быть от 1700 до 62 000 знаков, поэзия — от 16 до 900 строк. Предпочтение отдается очеркам, литературной критике, рассказам, стихотворениям и переводам зарубежных произведений.









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