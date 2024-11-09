Ольга Любимова рассказала об открытии детского центра в ЛНР

Музей музыки открыл детский центр в Луганской Народной Республике, сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем ТГ-канале. Новое культурно-образовательное пространство для ребят создано в Новопсковском краеведческом музее.





Центр оснащен мультимедийным оборудованием, музыкальными инструментами, цифровым фортепиано и мебелью, а также множеством реквизитов для проведения музейных занятий.





«Юные посетители приняли участие в интерактивных программах «Один день из жизни Пети Чайковского» и «Мифы о музыкальных инструментах», подготовленных Музеем музыки. Сотрудники Новопсковского музея получили методические разработки четырех программ для детей разного возраста», — сообщила министр.









Фото: ТГ-канал Ольги Любимовой