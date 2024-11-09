На сцене Театра на Таганке состоится премьера «Сказки о потерянном времени»

9 и 10 ноября на сцене Театра на Таганке состоится премьера семейного спектакля «Сказка о потерянном времени» режиссера Александра Карпушина, сообщает ТАСС.





«Дети заставляют нас — уже, к сожалению, взрослых — перевернуть свой взгляд, развернуться в другую сторону и прокрутиться несколько раз, потом подпрыгнуть, коснуться земли, резко побежать, упасть, взлететь, покатиться кубарем и долго хохотать над своими приключениями. Дети нас учат, а мы пытаемся учиться у них. Мы придумываем историю про время, которое почему-то потерялось. Кто и что сделал со временем, что оно вдруг пропало? И обязательно надо узнать, кто нас всех спасет», — приводит ТАСС слова режиссера.





Спектакль расскажет о том, как вера в себя и добрые намерения могут изменить жизнь. В постановке участвуют актеры Максим Михалев, Эльдар Данильчик, Ксения Галибина, Дарья Десницкая и другие.









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