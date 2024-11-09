Объем рынка кинопроката РФ с января по октябрь 2024 года составил 37,5 млрд рублей

Данный показатель на 15% выше сборов за соответствующий период 2023 года.
Народной артистке СССР исполнилось 95 лет.
Первый замминистра культуры России отметил, что страна открыта для всех, кто готов выстраивать прочн...
Спектакль поставил российский режиссер Егор Равинский.
Первый замминистра культуры России Сергей Обрывалин отметил, что за последние два года были оснащены...
Данный показатель на 15% выше сборов за соответствующий период 2023 года.
Народной артистке СССР исполнилось 95 лет.
Первый замминистра культуры России отметил, что страна открыта для всех, кто готов выстраивать прочн...
Спектакль поставил российский режиссер Егор Равинский.
Первый замминистра культуры России Сергей Обрывалин отметил, что за последние два года были оснащены...
Российские артисты исполнили как классические оперные арии, так и мировые хиты.
Первый замминистра культуры России Сергей Обрывалин заявил, что Запад лишает своих граждан права на ...
Киносмотр пройдет с 20 по 28 ноября.
Постановку отличает специально написанная для спектакля музыка в китайском стиле.
По мнению журналистов, российский актер может побороться за награду благодаря роли в фильме «Анора».
В альбом вошли песни Николая Фоменко и Максима Леонидова.
Режиссерское кресло занял Сергей Попов.
Студия задействует режиссера Саймона Кинберга.
Речь идет о постановке «Чайка» Константина Хабенского.
Фонд Оксаны Федоровой также намерен представить в Курске программу к 80-летию Великой Победы.
Министр культуры России пообщалась с режиссерами и деятелями кино, а также с участником боевых дейст...
Ленту показали в музейно-выставочном комплексе «Моя история. Моя страна».
Ведущий шоу Гарик Харламов пояснил, что актер сможет оскорблять людей «глядя им в глаза».
Смотр пройдет в Марокко с 9 по 13 декабря.
Полотно выставят в Государственном музее истории российской литературы имени В.И. Даля.
09.11.2024