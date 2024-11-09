Объем рынка кинопроката РФ с января по октябрь 2024 года составил 37,5 млрд рублей

Объем кинорынка за первые десять месяцев 2024 года составил 37,5 млрд рублей, а общее число зрителей достигло 105 млн человек, сообщила ТАСС министр культуры России Ольга Любимова.





Данный показатель на 15% выше сборов за аналогичный период 2023 года.





Любимова также отметила, что темпы роста сборов российского кино продолжают увеличиваться. По итогам 2023 года доходы от отечественных фильмов выросли более чем в два раза по сравнению с 2022 годом, составив 28,1 млрд рублей против 12,3 млрд в предыдущем году. Для сравнения: сборы 2021 года составили 10,4 млрд рублей, в 2015 году — 7,2 млрд рублей.









Фото: ТГ-канал Ольги Любимовой