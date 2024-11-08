В Абхазии Русдрам представил премьеру спектакля «Отцы и дети»

Государственный русский театр драмы Абхазии имени Фазиля Искандера (Русдрам) успешно провел премьеру спектакля по роману Ивана Тургенева «Отцы и дети». Постановку представил российский режиссер Егор Равинский, сообщает корреспондент ТАСС.





Генеральный директор театра Ираклий Хинтба рассказал , что идея адаптировать классическое произведение возникла в процессе обсуждения с Равинским. Он подчеркнул, что режиссер умеет извлекать актуальные смыслы из классики, что особенно важно в современном контексте.





Актер Эмиль Петров, исполнивший роль Евгения Базарова, отметил, что его персонаж отличается от предыдущих ролей. Он добавил, что несмотря на возраст романа, его темы остаются близкими и понятными современному зрителю.





Ирина Делба, сыгравшая Анну Одинцову, охарактеризовала свой персонаж как сложный и многогранный. Она отметила, что между Базаровым и Одинцовой существует множество параллелей, хотя их подходы к любви сильно различаются.





Для Егора Равинского работа с Русским театром Абхазии стала дебютом. Он выразил мнение о том, что тема конфликта поколений остается крайне актуальной и вызывает живой интерес у зрителей. Спектакль поставлен при поддержке АНО «Русские сезоны» и Министерства культуры Российской Федерации.









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