Минкультуры: жители новых субъектов получили полный доступ к культурной инфраструктуре

Жители новых субъектов РФ получили полный и равный в сравнении с другими регионами страны доступ к социальной и культурной инфраструктуре, заявил первый замминистра культуры России Сергей Обрывалин. По его словам, ранее они были этого лишены.





Представитель ведомства выступил на встрече министров культуры стран «Группы двадцати» (G20) в Бразилии.





«За последние два года при государственной поддержке были оснащены все 77 музеев, 14 театров, 101 детская школа искусств, открыто 37 детских центров, модернизируются библиотеки и дома культуры», — подчеркнул замминистра.





Обрывалин добавил, что за это время была восстановлена полностью разрушенная сеть кинотеатров. На сегодняшний день открыто 58 кинозалов, когда ранее было только два, уточнил он.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой