Первый заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин заявил, что попытки Запада отменить российскую культуру через изменение национальности русских деятелей искусства нарушают право граждан на правду. Это заявление прозвучало на встрече министров культуры стран «Группы двадцати» (G20), проходящей в Бразилии.





Обрывалин отметил, что в Метрополитен-музее произошли случаи изменения национальной принадлежности известных русских художников, таких как Илья Репин, Иван Айвазовский и Архип Куинджи.





«Ужасает, что ведущие зарубежные институции позволяют себе подобные поистине преступные действия в адрес мировой культуры и науки. Каждый посетитель музея в России не сомневается в достоверности увиденного. Жаль, что правительства стран Европы и США лишают своих граждан врожденного права на правду», — отметил замминистра.





По словам Обрывалина, Россия сегодня находится в авангарде борьбы за сохранение национальной идентичности всех народов мира. Он призвал участников встречи объединить усилия для увековечения исторической правды и подчеркнул важность преумножения мирового культурного наследия и укрепления культурного суверенитета всех стран.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал