Белоруссия представит фильм «Черный замок» на Международном фестивале Индии

08.11.2024

Белоруссия представит фильм «Черный замок» на Международном фестивале Индии
Фильм «Черный замок» из Белоруссии представят на красной дорожке Международного фестиваля Индии (IFFI) в Гоа. Генеральный директор «Беларусьфильма» Юрий Алексей сообщил журналистам, что во время фестиваля будет организован павильон республики, где участники смогут обсудить возможности сотрудничества и познакомиться с культурными традициями страны.

Международный фестиваль Индии пройдет с 20 по 28 ноября, информирует ТАСС. Сюжет «Черного замка» сосредоточен на молодом профессоре Антоне Космиче, который изучает историю Белоруссии и неожиданно попадает в Средневековье.

Алексей также отметил, что 24 ноября он представит фильм на индийском киносмотре и займется его продажей в стране. Он рассказал о своем визите на первый белорусско-индийский фестиваль в Мумбаи в мае, после которого он подал заявку на участие «Черного замка» в фестивале в Гоа. По его словам, буквально на днях ему сообщили о том, что фильм будет показан на красной дорожке и станет фильмом открытия. Алексей добавил, что индийская сторона оказала значительную помощь после его визита, выбрав три страны для участия в мероприятии.


Фото: YouTube