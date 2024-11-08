Белоруссия представит фильм «Черный замок» на Международном фестивале Индии

Фильм «Черный замок» из Белоруссии представят на красной дорожке Международного фестиваля Индии (IFFI) в Гоа. Генеральный директор «Беларусьфильма» Юрий Алексей сообщил журналистам, что во время фестиваля будет организован павильон республики, где участники смогут обсудить возможности сотрудничества и познакомиться с культурными традициями страны.





Международный фестиваль Индии пройдет с 20 по 28 ноября, информирует ТАСС. Сюжет «Черного замка» сосредоточен на молодом профессоре Антоне Космиче, который изучает историю Белоруссии и неожиданно попадает в Средневековье.





Алексей также отметил, что 24 ноября он представит фильм на индийском киносмотре и займется его продажей в стране. Он рассказал о своем визите на первый белорусско-индийский фестиваль в Мумбаи в мае, после которого он подал заявку на участие «Черного замка» в фестивале в Гоа. По его словам, буквально на днях ему сообщили о том, что фильм будет показан на красной дорожке и станет фильмом открытия. Алексей добавил, что индийская сторона оказала значительную помощь после его визита, выбрав три страны для участия в мероприятии.









Фото: YouTube