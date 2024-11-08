В Петрозаводске представили спектакль по мотивам сказки Андерсена

Петербургский государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье» впервые привез в Карелию спектакль по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Сказка о Соловье, Императоре и Смерти». Об этом стало известно на пресс-конференции, прошедшей в Музыкальном театре республики.





Директор Музыкального театра Карелии Елена Ларионова отметила, что гастроли театра «Зазеркалье» в Петрозаводске открывают новые горизонты для жителей региона. Она подчеркнула, что зрители впервые могут увидеть этот легендарный спектакль, который она мечтала привезти на протяжении многих лет. Также Ларионова добавила, что через два дня жители Костомукши смогут насладиться другой постановкой театра — «Кошкин дом».





В театре сообщили, что для данного спектакля была создана оригинальная музыка в китайском стиле. Постановка «Сказка о Соловье, Императоре и Смерти» находится в репертуаре театра более 20 лет и удостоена множества профессиональных наград. Она стала лауреатом фестиваля Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей «Театры Санкт-Петербурга — детям» и получила специальный приз высшей театральной премии Петербурга — «Золотой софит».









Фото: Pixabay.com