Variety внесло Юру Борисова в список претендентов на премию «Оскар»

Американское издание Variety назвало российского актера Юру Борисова одним из претендентов на премию «Оскар» за его роль в фильме «Анора». Борисова могут выдвинуть в категории «Лучший актер второго плана».





В этой номинации также рассматриваются такие известные актеры, как Киран Калкин, Гай Пирс, Стэнли Туччи и Дензел Вашингтон. В Академии пока не комментировали эти сообщения.





Список номинантов объявят 21 декабря 2024 года, а церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 23 января 2025 года. Фильм «Анора» дебютировал в США в сентябре и произвел сильное впечатление на зрителей. Во время показа Анджелина Джоли подошла к Борисову, чтобы выразить ему свою благодарность за его работу.









Фото: YouTube