Стартовали съемки второго сезона сериала «Монастырь»

Съемочный процесс второго сезона сериала «Монастырь» начался в Москве. Режиссером нового сезона и соавтором сценария стал Сергей Попов, который впервые работает в роли режиссера на проекте. Премьера ожидается в 2025 году, сообщила пресс-служба «Кинопоиска».





Съемки проходят в центре столицы, включая Подколокольный переулок и Яузский бульвар, и в других районах Москвы. В новом сезоне зрители увидят молодого послушника Юру, сыгранного Марком Эйдельштейном, который после жизни в монастыре впервые сталкивается с шумной атмосферой Москвы. Его ждет не только учеба в университете, но и встреча со сводной сестрой-блогером. Отец Варсонофий, роль которого исполняет Филипп Янковский, также столкнется с серьезными переменами, но его стремление помогать людям останется неизменным.





В проекте вернутся к своим ролям Светлана Иванова и Диана Енакаева. Кроме того, зрителей порадуют новые персонажи, которых сыграют Игорь Верник, Влада Лукина и Полина Маликова.





Работа над продолжением включает участие автора идеи и креативного продюсера Александры Ремизовой, а также сценаристов Сергея Попова, Никиты Попова и Сергея Жегалина. Продюсируют проект Дмитрий Нелидов, Ольга Филипук и Михаил Китаев. Производством занимаются «Плюс студия» и компания «Лунапарк».









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