Disney снимет еще одну трилогию по «Звездным войнам»

Студия Disney планирует снять три новых фильма в рамках франшизы «Звездные войны», в разработке которых примет участие режиссер Саймон Кинберг. Об этом сообщает Deadline.





Согласно информации издания, Кинберг не только займет режиссерское кресло, но и станет продюсером проектов в сотрудничестве с главой Lucasfilm Кэтлин Кеннеди. Ожидается, что новая трилогия начнет совершенно новую сагу и не будет связана с событиями предыдущих девяти фильмов.





В августе стала известна судьба сериала «Аколит», действие которого разворачивается во вселенной «Звездных войн». Создатели решили не продолжать работу над проектом.









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