Disney снимет еще одну трилогию по «Звездным войнам»

Студия задействует режиссера Саймона Кинберга.
Речь идет о постановке «Чайка» Константина Хабенского.
Фонд Оксаны Федоровой также намерен представить в Курске программу к 80-летию Великой Победы.
Министр культуры России пообщалась с режиссерами и деятелями кино, а также с участником боевых дейст...
Ленту показали в музейно-выставочном комплексе «Моя история. Моя страна».
Студия задействует режиссера Саймона Кинберга.
Речь идет о постановке «Чайка» Константина Хабенского.
Фонд Оксаны Федоровой также намерен представить в Курске программу к 80-летию Великой Победы.
Министр культуры России пообщалась с режиссерами и деятелями кино, а также с участником боевых дейст...
Ленту показали в музейно-выставочном комплексе «Моя история. Моя страна».
Ведущий шоу Гарик Харламов пояснил, что актер сможет оскорблять людей «глядя им в глаза».
Смотр пройдет в Марокко с 9 по 13 декабря.
Полотно выставят в Государственном музее истории российской литературы имени В.И. Даля.
События фестиваля проходили с 31 августа по 6 ноября на более чем 20 площадках Санкт-Петербурга и Ле...
Выставка открылась в Военно-историческом музее артиллерии.
В конкурс игровых фильмов включены проекты о создателях самбо, Освенциме, детективная лента, затраги...
Выставка приурочена к 90-летию со дня рождения композитора.
Церемония награждения победителей прошла на сцене Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пу...
Солистами выступили джазовая певица Анна Бутурлина и заслуженный артист Республики Карелия, баритон ...
В Санкт-Петербурге тем временем представлена часть работ из постоянной экспозиции Третьяковской гале...
В программу вошли выставочные проекты в 17 городах России.
Начальная стоимость лота составила 2,5 млн рублей.
Приветствие участникам конкурса направила министр культуры России Ольга Любимова.
Проект организован совместно с Фондом «Наследники победителей» и посвящен яркому явлению художествен...
В экспозицию вошло более 500 предметов — портреты, мемориальные артефакты, архивные фотографии и док...
08.11.2024