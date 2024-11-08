Организаторы проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие» планируют сотрудничать с КНР

Организаторы культурно-просветительского проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие» представили планы на 2025 год, включая инициирование совместного проекта с Китаем. Цель состоит в популяризации отечественного музыкального наследия и поддержке молодых талантов в области академического искусства. Директор Фонда Оксаны Федоровой Татьяна Иванова в пресс-центре ТАСС сообщила о намерении познакомить российскую аудиторию с китайскими классическими музыкантами, а также представить молодых исполнителей из России в КНР.





По словам Ивановой, проект под названием «Россия — Китай» будет реализацией грандиозного плана, который уже начал воплощаться в жизнь. В этом году в конкурсе юных музыкантов впервые появилась международная номинация, в состав жюри вошел китайский оперный певец Цзян Шанжун. Директор фонда отметила, что это создает интересные возможности для обмена культурным опытом.





Иванова также уточнила, что фонд планирует привезти в Китай молодых российских исполнителей и, особо акцентировала внимание на множестве интересных фактов, связанных с русскими музыкальными классиками и их взаимодействием с Китаем.





В 2025 году фонд намерен подготовить специальную программу в Курске, приуроченную к 80-летию Великой Победы. По информации Ивановой, программа будет основываться на цикле «Военные письма» Валерия Гаврилина, и ее целью станет почтить память героев Великой Отечественной войны.





Художественный руководитель фестиваля, заслуженная артистка России Оксана Федорова анонсировала отдельный проект, посвященный 80-летию Псковской области. Она отметила, что этот регион хранит богатое наследие русского фольклора и славные военные традиции, и планируется разработать специальную программу, которая объединит эти элементы.









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