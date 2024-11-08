Ольга Любимова встретилась с авторами фильмов об СВО

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с авторами фильмов о спецоперации. Подробности она привела в Telegram-канале.





В беседе приняли участие режиссеры Ренат Давлетьяров, Клим Поплавский, Олеся Шигина и Любовь Марецкая, продюсеры Максим Королев, Екатерина Агранович и Андрей Кретов, актеры Михаил Мамаев и Аристарх Венес и другие деятели кино. По видеосвязи из Мариуполя к беседе присоединился участник боевых действий, сценарист Ринат Есеналиев. Сейчас он работает над фильмом под рабочим названием «Центурия», уточнила министр.





«Встреча продлилась вдвое больше запланированного времени. Кинематографисты рассказали о своих проектах и высказали ряд предложений. Ответила на их вопросы о системе господдержки кинопроизводства и возможностях проката фильмов, а также пригласила к участию в программе поддержки сценаристов «Автор», — поделилась Ольга Любимова.





По словам министра, стране нужны творческие продукты, которые влияют на воспитание и просвещение, сохраняют историческую правду о сегодняшних событиях. Ведомство планирует систематично проводить подобные встречи с деятелями культуры, которые работают с темой СВО.