Жители Пятигорска увидели документальный фильм о Беслане

Журналисты газеты «Аргументы и факты» представили документальный фильм под названием «Воины против демонов», который приурочен к 20-летию трагедии в Беслане. Премьера ленты состоялась в музейно-выставочном комплексе «Россия — моя история» в Пятигорске, об этом сообщил глава курорта Дмитрий Ворошилов в своем Telegram-канале.





Ворошилов отметил, что это специальный проект издательского дома «Аргументы и факты», который детально рассказывает о событиях, разразившихся в маленьком осетинском городке два десятилетия назад. Он также подчеркнул, что боль утрат объединяет людей и усиливает их стремление противостоять терроризму.





По словам Дмитрия Ворошилова, фильм включает в себя воспоминания бывших заложников, архивные материалы разных лет и современные рассказы спецназовцев, которые принимали участие в операции по освобождению. Ленту уже успели увидеть студенты и школьники Пятигорска.









Фото: YouTube