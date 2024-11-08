Никита Кологривый попробует себя в роли ведущего Comedy Club

Актер Никита Кологривый, известный по роли в сериале «Слово пацана», присоединится к команде юмористического шоу Comedy Club. Об этом сообщает «Российская газета».





Юморист Гарик Харламов предложил Кологривому выступить вместе с ним на одной сцене в выпуске, который выйдет 8 ноября на канале ТНТ. Харламов отметил, что Кологривый часто выражается резко в интернете, и теперь у него появится возможность сделать это лицом к лицу с людьми.





В публикации не уточняется, станет ли Никита Кологривый постоянным ведущим Comedy Club. В новом выпуске дуэта Харламова и Кологривого зрители увидят беседу с Эльдаром Джараховым. Именно на его подкасте Кологривый раскритиковал актерскую игру своих коллег по сериалу. Кроме того, Кологривый пообщается с певицей Аленой Апиной, с которой он работал в проекте «Комбинация».









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