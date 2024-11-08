Россия станет почетным гостем Международного фестиваля транссахарского кино

Россия получила статус почетного гостя на Международном фестивале транссахарского кино, который пройдет в Загоре с 9 по 13 декабря 2024 года. Об этом сообщил Александр Сень, руководитель Русского дома в Рабате, в беседе с корреспондентом ТАСС.





Сень отметил , что президент кинофестиваля Халид Шахид объявил о выборе России в качестве почетного гостя на предстоящем мероприятии. В фестивале примут участие кинематографисты из различных стран, включая Бельгию, Бенин, Египет, Индию, Ирак, Конго, Кот-д’Ивуар, Ливан, Марокко, Оман, Сенегал, Тунис, Францию и Чад.





Конкурсная программа фестиваля включает 30 фильмов. Среди них российский художественный полнометражный фильм "Гора влюбленных" режиссера Салавата Юзеева и документальная лента "Остров Ноехон" Елены Демидовой.





В жюри фестиваля от России приглашены кинорежиссер и продюсер Миляуша Айтуганова из Татарстана, а также композитор и звукорежиссер Марат Файзуллин из Башкортостана.





Организаторы фестиваля ставят перед собой цель создать пространство для обмена опытом между всеми участниками культурной и кинематографической сферы.









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