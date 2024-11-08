В Москве покажут подлинник картины Лермонтова «Вид Крестовой горы»

Картину Михаила Лермонтова «Вид Крестовой горы», написанную на Кавказе, впервые за 50 лет покажут в Москве. Экспозиция пройдет в Государственном музее истории российской литературы имени В.И. Даля. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ» сообщил главный хранитель музея-заповедника М.Ю. Лермонтова Антон Данилов.





Данилов отметил, что в музее хранится оригинал картины, и выразил надежду, что работа вернется в Москву, повторив путь, который она проделала 190 лет назад, когда Лермонтов создал ее на Кавказе и привез в столицу. Он также добавил, что музей стремится вернуть «Вид Пятигорска», который был написан поэтом под впечатлением от местных пейзажей, однако работа покинула Пятигорск.





По словам Данилова, обмен картинами Лермонтова может стать возможным в рамках межмузейного проекта «Лермонтов. Места силы. Музейный сериал», который стартовал в этом году и приурочен к 210-летию со дня рождения поэта.









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