События фестиваля «Чайковский. Перезагрузка» посетили более 40 тысяч человек

Большой международный фестиваль Чайковского «Чайковский. Перезагрузка» подвел итоги.



События фестиваля проходили с 31 августа по 6 ноября на более чем 20 площадках Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также в Москве, Рыбинске и Владивостоке.



По сообщению организаторов, событие объединило почти 40 тысяч ценителей культуры на более чем 40 мероприятиях — концертах, спектаклях, лекциях, кинопоказах, выставках и конкурсах.



Ядром фестиваля стала мощная музыкальная программа, включающая самые разные сочинения Чайковского и других композиторов. Участниками концертов стали десятки солистов, ансамбли, хоры и оркестры.



«Мы верим, что смогли показать все лучшее в мире искусства, что возможно было объединить в рамках одного фестиваля. И мы посвятили его русскому гению, который так велик, что даже Запад в наше время не смог его отменить, — Петру Ильичу Чайковскому! — сказал продюсер, художественный руководитель фестиваля «Чайковский. Перезагрузка» Ханс-Йоахим Фрай.



Просветительская программа фестиваля продолжится до 10 января 2025 года, рассказали организаторы.





Фото: пресс-служба фестиваля «Чайковский. Перезагрузка»