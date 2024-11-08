В Петербурге открылась выставка к 105-летию со дня рождения Калашникова

В Санкт-Петербурге открылась выставка в преддверии 105-летия со дня рождения Михаила Калашникова «Я с вами шел одной дорогой». Конструктор-оружейник М.Т. Калашников и Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи».



Выставочный проект открылся в Военно-историческом музее артиллерии, передает пресс-служба учреждения.



В экспозиции представлены уникальные фотографии Калашникова, сделанные во время его визитов в Артиллерийский музей.



«И это не официальная фотохроника, а почти семейные снимки, потому что за долгие годы крупнейший военный музей России стал для прославленного оружейника почти родным домом, куда он любил возвращаться вновь и вновь. И все-таки одна фотография, которую можно было бы отнести к официальным, на выставке есть. Она была подарена музею М.Т. Калашниковым, когда он самый первый раз приехал в Кронверк. На ее обороте — дарственная надпись: «Историческому Артиллерийскому музею. В день посещения музея. Январь 1962 г.», — рассказали организаторы.



Отмечается, что музей располагает крупнейшей в мире коллекцией созданного Калашниковым оружия — как боевого, так и опытно-экспериментального.