Более 50 картин вошли в программу кинофестиваля «Русское зарубежье»

В программу XVIII Международного кинофестиваля «Русское зарубежье» вошли более 50 игровых и неигровых картин, посвященных осмыслению истории России XX века, сообщают организаторы.



Отмечается, что в конкурс игровых фильмов включены проекты о создателях самбо, Освенциме, детективная лента, затрагивающая жизнь православной старообрядческой общины в Аргентине, фильм о том, как искусство способно побеждать недуги.



«Мы проводим особенный узкотематический, просветительский кинофорум. Наша главная миссия — возвращение в русскую культуру имен и событий, которые прежде всего связаны с исчезновением исторической России в 1917 году. Мы не можем себе позволить не знать имен героев Русско-японской и Первой мировой войн, забыть имена наших выдающихся соотечественников, которые в силу исторических событий вынужденно оказались на чужбине и тем не менее продолжали любить Родину не меньше нас, чьими достижениями гордится весь мир», — приводит ТАСС слова президента фестиваля кинорежиссера Сергея Зайцева с открытия смотра.



Фестиваль открылся в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына в Москве. На церемонии были вручены медали имени Михаила Чехова композитору Александру Зацепину и актрисе Светлане Крючковой.





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