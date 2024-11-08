В Саратове откроется выставка «Альфред Шнитке. Звуки пустых страниц»

В Саратовском художественном музее имени Радищева откроется выставка «Альфред Шнитке. Звуки пустых страниц» к 90-летию со дня рождения композитора.



Выставка станет одним из самых сложных и масштабных примеров межмузейного сотрудничества и творческого взаимодействия с культурными объектами, сообщает государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО».



Экспозиция откроется 21 ноября и познакомит посетителей с мировоззрением и разными ипостасями творчества Шнитке.



«В создании экспозиции принимали участие 25 различных культурных институций, включая не только музеи, но и государственные и частные архивы. Она стала примером одного из самых сложных и масштабных вариантов межмузейного сотрудничества и творческого взаимодействия с разными культурными объектами», — рассказали организаторы.



Отмечается, что перед создателями стояла непростая задача рассказать об идейно-художественном мире Шнитке с помощью музейных экспонатов.



«В результате был найден универсальный язык и интонация, позволяющие донести до посетителей многогранность творчества Шнитке, подчеркнуть особенность его композиторского дара, а также масштаб и глубину его личности», — отметили в «РОСИЗО».









Фото: Общественное достояние