Определены лауреаты конкурса «Души прекрасные порывы»

Победителями Всесоюзного конкурса чтецов и поэтов «Души прекрасные порывы» стали 10 человек из разных городов России.



Церемония награждения победителей прошла на сцене Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина, передают организаторы.



Лауреатов конкурса определило жюри во главе с народным артистом России Сергеем Безруковым.



В номинации «Чтение поэзии. Профессиональные чтецы» победителями в трех возрастных категориях стали Елизавета Дьяконова, Никита Ржанников, Елена Ивасишина.



В категориях «Авторская поэзия» и «Чтение поэзии. Непрофессиональные чтецы» лауреатами стали Марина Волкова, Светлана Сафроненкова, Мария Волкова, Владимир Беиджарз, Валерий Верещагин, Анна Городная, Ирина Муслина.



Всего в оргкомитет конкурса поступило более 4,5 тысячи онлайн-заявок. География конкурса охватила 446 городов и сел России и 73 населенных пункта в Белоруссии.





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