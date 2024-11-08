В Москве прошел концерт к 100-летию Российского государственного симфонического оркестра кинематографии

В Большом зале Московской консерватории прошел праздничный концерт, посвященный столетию Российского государственного симфонического оркестра кинематографии, передает пресс-служба Министерства культуры России.



В программу концерта вошли произведения Эдуарда Артемьева, Геннадия Гладкова, Александра Зацепина, Исаака Шварца, Александры Пахмутовой, Исаака и Максима Дунаевских, Микаэла Таривердиева, Алексея Рыбникова и других композиторов.



В исполнении музыкантов под руководством художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России Сергея Скрипки прозвучали популярные мелодии из отечественных фильмов. Солистами выступили джазовая певица Анна Бутурлина и заслуженный артист Республики Карелия, баритон Владислав Косарев.









Фото: пресс-служба Минкультуры России