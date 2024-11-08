В Третьяковской галерее представили шедевры из собрания Русского музея

В Третьяковской галерее представили титульные произведения из собрания Русского музея, передает Министерство культуры России.



Сообщается, что в настоящее время в Санкт-Петербурге представлена часть работ из постоянной экспозиции Третьяковской галереи. Русский музей в свою очередь представил подлинные шедевры своей коллекции в Москве.



«Третьяковская галерея и Государственный Русский музей — это главные хранители русского национального искусства, коллекции которых дополняют друг друга. Мы бесконечно благодарны нашим многолетним партнерам и коллегам из Русского музея за подарок для посетителей Третьяковской галереи, за возможность познакомиться со столь масштабными и значимыми полотнами из коллекции одного из главных художественных музеев страны. Это уникальный шанс увидеть новые произведения в залах постоянной экспозиции, в то время как золотой фонд Третьяковской галереи представлен на выставке «Передвижники», — отметила гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева.



В залах постоянной экспозиции Третьяковской галереи представлены масштабное полотно Федора Бруни «Медный змий», выставлявшееся в последний раз в Москве 20 лет назад в ГМИИ им. А.С. Пушкина, «Покорение Сибири Ермаком» Василия Сурикова, которое в Третьяковской галерее за последние 100 лет показывали всего дважды. Посетители имеют возможность увидеть шедевр Сурикова рядом с его полотном «Боярыня Морозова».









Фото: t.me/mincultrussia