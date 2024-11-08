Ольга Любимова рассказала о программе празднования 100-летия Музея современной истории России

Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в итоговом заседании оргкомитета по проведению празднования 100-летия Музея современной истории России.



В программу вошли выставочные проекты в 17 городах России от Калининграда до Хабаровска, издание научно-популярных книг, литературно-музыкальная постановка в «Геликон-опере», международная научная конференция с участием более 50 представителей музеев, научных учреждений и вузов разных городов.



Глава Минкультуры перед началом встречи осмотрела новую мультимедийную экспозицию «Россия. XXI век», подготовка которой стала главным событием юбилейного года.



«Она раскрывает причины и суть таких судьбоносных событий последнего двадцатилетия, как программная речь Президента Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, „Русская весна“, расширение НАТО на восток, вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, проведение СВО. Раскрыты также темы „Молодежь — будущее России“, „Россия — страна-цивилизация“ и другие», — рассказала Ольга Любимова о выставке.



По словам министра, историческое просвещение сегодня является одним из важнейших участков борьбы за умы людей.



«Здесь также отстаиваются суверенитет и государственная целостность страны, осознается непреходящее значение традиционных духовно-нравственных ценностей. Именно поэтому деятельность Музея современной истории России чрезвычайно важна. Благодарю коллег за проделанную работу. Уверена, что и в будущем музей сохранит высокие стандарты выставочной и просветительской работы», — сказала Ольга Любимова.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova