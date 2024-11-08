В Москве выставят на торги последний прижизненный портрет Суворова

На аукционе в Москве выставят последний прижизненный портрет Александра Суворова, написанный неизвестным художником с портрета, созданного во время боевого похода полководца в Италию художником Генрихом Шмидтом, передает пресс-служба Московского аукционного дома.



Торги пройдут 10 ноября. Начальная стоимость лота составила 2,5 млн рублей.



«Во время последнего боевого победоносного похода Суворова в Италию немецкий художник Шмидт написал его последний портрет с натуры. С него в то же время было сделано несколько копий, видимо, для ближайшего окружения генералиссимуса. Наш портрет, уникальный по качеству и исторической значимости, относится к этой серии», — уточнил историк искусств, коллекционер и сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий.



На портрете, который выставят на торги, Суворов изображен в парадном австрийском фельдмаршальском камзоле с красным отложным воротничком. Мундир полководца украшают Андреевская и Анненская ленты и многочисленные ордена.





Фото: Pixabay.com