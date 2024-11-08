В Москве прошел гала-концерт Всероссийского конкурса «Голоса Родины»

В Москве прошел финальный гала-концерт Второго Всероссийского творческого конкурса на создание патриотической песни «Голоса Родины».



Концерт прошел в Москонцерт Холле и был приурочен ко Дню народного единства, передает пресс-служба Министерства культуры России, при поддержке которого состоялся конкурс.



Приветствие участниками конкурса направила министр культуры России Ольга Любимова. Глава Минкультуры отметила, что смотр «помогает выявить и поддержать талантливых композиторов и поэтов, которые своим творчеством передают любовь к России и ее истории. Участие в нем — это прекрасная возможность выразить через искусство те ценности, которые нас объединяют. Каждый голос, звучащий на конкурсе — это голос народа, голос нашей многогранной, богатой культуры. Мы гордимся тем, что у нас есть такие талантливые люди».



В этом году участие в конкурсе приняли авторы из более 60 регионов страны. На финальном концерте прозвучало 12 песен, прошедших в финал по итогам отборочных туров.



Первое место в номинации «Великая Россия» присуждено песне «Наша родина — это Россия», автором которой стала заслуженный работник культуры России, член Союза композиторов России Ирина Хрисаниди. В номинации «Военно-патриотические песни» победу одержал автор-исполнитель, артист Ивановской государственной филармонии Алексей Подшивалов с песней «Герои». В категории «Родной край» победу одержала Дарья Солодянкина с песней «Колыбельная Коми краю».









Фото: пресс-служба Минкультуры России