В Историческом музее открылась выставка главных агитационных плакатов советского времени

В Государственном историческом музее открылась выставка «Образ и слово. Искусство советского плаката».



Проект организован совместно с Фондом «Наследники победителей» и посвящен яркому явлению художественной жизни СССР, передает пресс-служба Министерства культуры России.



«Наследие советских художников — это не только уникальный исторический источник и художественная летопись событий ХХ века. Плакат являлся и показателем состояния общественного сознания советского народа — народа-созидателя, народа-труженика, народа-победителя. Сочетание цельного художественного образа с точным лаконичным текстом делали плакат эффективным способом формирования общественного мнения. По силе эмоционального воздействия советский плакат и по сей день не имеет себе равных. Так, сегодня в зоне СВО наши бойцы вешают в блиндажах бессмертные плакаты, созданные в годы Великой Отечественной войны», — отметил генеральный директор ГИМ Алексей Левыкин.



Организаторы сообщили, что выставка позволяет рассмотреть плакат и как художественное произведение, и как исторический документ, отражающий идеологию и ценности, эпоху и общественные настроения. В экспозиции представлены сотни работ главных советских мастеров плакатного искусства из государственных музеев и архивов, частных коллекций.









Фото: пресс-служба Минкультуры России