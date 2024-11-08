Русский музей представил выставку о жизни императрицы Марии Александровны

В Русском музее открылась выставка «Императрица Мария Александровна. Империя. Династия. Семья».



Проект приурочен к 200-летию со дня рождения супруги и сподвижницы императора Александра II и рассказывает о жизни императрицы, ее общественной и благотворительной деятельности.



В экспозиции представлено более 500 предметов — портреты, мемориальные артефакты, архивные фотографии и документы из коллекции Русского музея, Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, Эрмитажа, Исторического музея, Архива РФ, других институций.



Выставка представляет основные этапы жизненного пути Марии Александровны, рассказывает об истории формирования Российского Общества Красного Креста, покровительницей которого являлась императрица.









Фото: пресс-служба Минкультуры России