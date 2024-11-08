В Донецке открылся виртуальный читальный зал РГБ

Виртуальный читальный зал открылся в Донецкой республиканской универсальной научной библиотеке имени Н.К. Крупской.По словам генерального директора РГБ Вадима Дуды, библиотека открыла уже два виртуальных читальных зала.«Я не могу их назвать филиалами библиотеки, но во многом это точки доступа. Это специальные читальные залы, в которых можно получить доступ к фонду „Ленинки“ в электронном виде. Один из них был открыт год назад в Луганской республиканской библиотеке, и совсем недавно такой же зал был открыт в Донецкой республиканской библиотеке», — приводит агентство слова гендиректора РГБ.