В Красноярске пройдут показы фестиваля SiberiaDOC

В Красноярске пройдет Международный фестиваль авторского документального кино SiberiaDOC.



Смотр состоится с 5 по 8 декабря, фестивальные показы пройдут на четырех площадках, сообщили организаторы.



В рамках кинофестиваля пройдут также творческие встречи с режиссерами и гостями фестиваля.



«В этом году увеличится количество площадок фестиваля. Показы и другие события пройдут в красноярском Доме кино, детском кинотеатре „Мечта“, музейном центре „Площадь Мира“, а также в креативном кластере Сибирского института развития креативных индустрий», — сообщили в оргкомитете.



Программный директор фестиваля Кристина Даурова рассказала, что расписание SiberiaDOC включит три программы и два специальных показа.



«Главная конкурсная программа — это международный конкурс фильмов полного метра, международная конкурсная программа короткого и среднего метра, программа российских фильмов. Большая часть международных картин — это российские премьеры. В рамках показов российской программы пройдут встречи и обсуждения с авторами», — рассказала Даурова.



В этом году на фестиваль поступило более 570 заявок из 64 стран.





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