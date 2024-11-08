Путин высказался об уважительном отношении к культуре и традициям

Президент России Владимир Путин заявил, что тот, кто уважает свою культуру и традиции, не имеет права не относиться с таким же уважением к другим. Об этом глава государства высказался на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».





Мероприятие проходит в Сочи. Трансляция выступления Путина велась на сайте международного дискуссионного клуба.





«Тот, кто уважает свою культуру и традиции, не имеет права не относиться с таким же уважением к другим. А тот, кто пытается заставлять других вести себя неподобающим образом, неизменно втаптывает в грязь и собственные корни, свою цивилизацию и культуру, что мы отчасти и наблюдаем», — подчеркнул президент России.





По словам Владимира Путина, прежнее устройство мира безвозвратно уходит, а за формирование нового разворачивается серьезная борьба, столкновение принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем этапе истории. Президент отметил, что от его исхода зависит, смогут ли страны построить мироздание, которое позволит на основе взаимного уважения культур и цивилизаций развиваться всем без применения силы.









Фото: Kremlin.ru