Сергей Лавров оценил роль кинофестиваля «Русское зарубежье»

XVIII Международный кинофестиваль «Русское зарубежье» продолжает усиливать связь между российскими соотечественниками по всему миру, а также устанавливает мост между прошлым и настоящим, объединяя разные поколения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в приветственном слове участникам фестиваля, текст которого опубликован на сайте МИД.





Лавров отметил, что фестиваль уже много лет вносит значительный вклад в популяризацию российской культуры и сохранение исторической памяти. Он подчеркнул, что мероприятие обеспечивает преемственность времен и генераций, объединяя соотечественников и их друзей по всему миру.





Министр добавил, что художественные и документальные фильмы, отобранные для показа, помогут зрителям лучше понять героическое и драматическое прошлое страны, а также ближе познакомиться с наследием ее героев. Он также упомянул, что в рамках внеконкурсной программы продемонстрируют фильмы российских и зарубежных авторов, посвященные специальной военной операции.





Кинофестиваль «Русское зарубежье» был основан в 2007 году Домом русского зарубежья имени Александра Солженицына и киностудией «Русский путь». На фестивале ежегодно представлены работы как отечественных, так и иностранных кинематографистов, касающиеся истории России XX века и жизни соотечественников. Главный приз фестиваля — бронзовая скульптура «Философский пароход» работы Галины Шилиной, вручаемая за лучший игровой и неигровой фильмы.









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