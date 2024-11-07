Осинцев: Минкультуры России не планирует отдельную программу для приграничных регионов

Министерство культуры Российской Федерации не собирается разрабатывать специализированную программу по сохранению культурного наследия в приграничных регионах страны. Об этом сообщил заместитель министра культуры Владимир Осинцев в интервью ТАСС.





По словам Осинцева, подход к сохранению культурного наследия останется единым для всех регионов. Он отметил , что приграничные территории будут отложены на вторую очередь, однако это не повлияет на общие планы. Заместитель министра выразил уверенность в том, что победа в текущих обстоятельствах все равно будет за Россией. Осинцев подчеркнул, что нецелесообразно вводить новые правила для приграничных регионов; реализация проектов просто перенесется на более поздний срок.





Тарас Хтей, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре и представитель Белгородской области, добавил, что в регионе не так много объектов культурного наследия из-за разрушений, понесенных во время Великой Отечественной войны. Он отметил, что все же существуют такие объекты, и в настоящее время идет их подсчет. Хтей заверил, что проект по сохранению культурного наследия будет реализован, несмотря на сложившуюся оперативную обстановку. Он напомнил, что президент дал соответствующее поручение и выделил финансирование, а регионам предстоит определить объекты для пилотного проекта. При этом он отметил, что количество объектов не ограничено, главное — корректно оформить документы.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой