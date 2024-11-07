В Академии «Меганом» подвели итоги второго потока программы «Капитаны культуры»

6 ноября в Академии творческих индустрий «Меганом» завершился второй поток флагманской программы «Капитаны культуры», в рамках которой управленцы из сферы культуры, искусства и творческих индустрий различных регионов России разработали индивидуальные планы развития и проекты, нацеленные на качественные изменения в своих организациях. Программа реализована при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.





Министр культуры России Ольга Любимова отметила, что программа «Капитаны культуры» во второй раз проходит в Академии «Меганом» и уже успела зарекомендовать себя как флагманская. Она также подчеркнула, что растущий интерес к программе обусловлен высоким запросом на современных управленцев в сфере культуры. Новая культурная политика и значительные изменения в обществе требуют от руководителей новых подходов и навыков. Ольга Любимова указала на важность профессионализма управленцев для развития культуры в современном контексте и отметила формирование кадрового резерва эффективных управленцев для российской культуры.





Второй поток программы объединил более 120 управленцев из 40 субъектов Российской Федерации. Участники, представляющие учреждения культуры, творческие объединения и государственные структуры, на протяжении двух месяцев разрабатывали инновационные проекты для своих организаций в офлайн- и онлайн-форматах. Во время второго модуля они изучили принципы ситуационного руководства, освоили техники планирования и формирования целей, а также навыки управления командным взаимодействием.





Участники работали под руководством опытных экспертов, включая тренеров по развитию управленческих компетенций, аналитиков и методологов в сфере творческих индустрий. К ним также присоединился капитан-наставник парусных судов «Седов» и «Крузенштерн» Михаил Новиков, который поделился опытом управления большой командой, сравнивая организацию команды с плаванием на большом корабле.









Фото: Предоставлено пресс-службой «Таврида.АРТ»