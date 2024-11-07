В Ханое прошло выступление «Хора Турецкого»

В Ханое состоялся концерт, организованный российскими арт-группами «Хор Турецкого» и «Сопрано», приуроченный к Дню народного единства и единому дню выпускников российских и советских вузов. Мероприятие прошло в Большом оперном театре, который собрал более 600 зрителей, включая высокопоставленных гостей.





Среди присутствующих оказались вице-премьер Чан Хонг Ха, заведующий отделом по внешним связям ЦК Компартии Вьетнама Ле Хоай Чунг, председатель комиссии по иностранным делам Национального собрания Ву Хай Ха и постоянный заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву. Также на концерте побывали представители вьетнамских правительственных структур, известные деятели культуры, послы иностранных государств и российские граждане, проживающие во Вьетнаме.





В рамках концертной программы под названием «Песни единства» артисты исполнили классические оперные арии, народные мелодии и популярные мировые хиты. Прозвучали также советские песни, которые хорошо знакомы местным жителям и часто исполняются на вьетнамском языке. Зрители услышали знаменитые русские романсы, такие как «Очи черные» и «Дорогой длинною», а также популярные композиции «Песня о тревожной молодости», «Катюша», «Смуглянка» и «Казаки в Берлине», которые стали настоящими хитами.









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