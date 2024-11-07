В Мариинском театре отметят 125-летие Набокова оперой «Лолита»

27 ноября на новой сцене Мариинского театра состоится исполнение оперы «Лолита» Родиона Щедрина. Это событие приурочено к предстоящему декабрьскому фестивалю, посвященному творчеству композитора, а также к 125-летию со дня рождения знаменитого писателя Владимира Набокова, одного из ключевых романистов XX века.





Опера «Лолита», написанная Щедриным в 1992 году, остается редкостью в репертуаре театров. До премьеры в Мариинском театре ее ставили всего четыре раза: в Стокгольме, где состоялась мировая премьера, а также в Перми, Висбадене и Праге. Пражская версия спектакля, которую композитор считал наиболее удачной, была адаптирована для мариинской сцены в 2020 году. Репетиции проводились с непосредственным участием Родиона Щедрина.





Режиссером постановки выступила Слава Даубнерова. В создании сценического образа «Лолиты» приняла участие команда талантливых художников: Борис Кудличка занялся сценографией, Наталия Китамикадо разработала костюмы, а Даниэл Тесарж отвечал за световое оформление. Художники по видео Якуб Гуляс и Доминик Жижка также внесли свой вклад в визуальное сопровождение спектакля.





В центре сцены расположена ярко освещенная вращающаяся конструкция, символизирующая трагическую ловушку и бесконечный круговорот. Остальная часть сцены погружена в полумрак, создающий атмосферу надвигающейся катастрофы.





Сейчас в репертуаре Мариинского театра представлены все оперы Родиона Щедрина. После премьеры «Лолиты» коллекция театра пополнилась его лучшими произведениями. В последний месяц года зрители смогут насладиться музыкой композитора, родившегося 16 декабря.









Фото: Наташа Разина / Пресс-служба Мариинского театра