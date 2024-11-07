Крымский музыкальный театр открыл юбилейный сезон премьерой мюзикла по Шекспиру

Крымский государственный академический музыкальный театр начал свой 70-й сезон с премьерой мюзикла «Ромео и Джульетта», в котором сочетаются элементы рок-музыки и брейк-данса. Как рассказал журналистам главный режиссер театра Владимир Косов, спектакль создан композитором Кимом Брейтбургом.





В беседе с ТАСС он подчеркнул , что новый мюзикл представляет собой свежий и уникальный материал с разнообразной музыкальной партитурой. Косов отметил, что произведение отражает семидесятилетнюю историю театра благодаря своей вечной теме о любви. Кроме того, режиссер добавил, что элементы брейк-данса делают спектакль еще более динамичным и интересным для актеров.





Одной из оригинальных находок Косова стала рок-тема, реализованная с помощью ансамбля, одетого в костюмы средневековых бродячих музыкантов. Музыканты не только играют на традиционных инструментах, таких как скрипки и лютни, но и используют современные электрогитары.





Премьерные показы мюзикла «Ромео и Джульетта» запланированы на 8-10 ноября. Помимо нового спектакля в репертуаре Крымского музыкального театра представлены и другие мюзиклы Брейтбурга, среди которых «Дубровский», «Голубая камея», «Мост над рекой» и «Леонардо».









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