Режиссер Лука Гуаданьино возглавил жюри XXI Международного кинофестиваля в Марракеше

Режиссер и продюсер Лука Гуаданьино станет председателем жюри XXI Международного кинофестиваля в Марракеше. Мероприятие пройдет с 29 ноября по 7 декабря 2024 года, сообщает информационный портал Hespress.





Первоначально организаторы планировали, что председателем жюри станет Томас Винтерберг, однако он вынужден был отказаться от этой роли по семейным обстоятельствам. Гуаданьино выразил радость по поводу своего назначения, заявив, что для него является большой честью возглавить жюри. Он с нетерпением ожидает возможности познакомиться с фильмами и их создателями.





Состав жюри включает восемь экспертов, среди которых шведский режиссер иранского происхождения Али Аббаси, американская актриса и режиссер Патрисия Аркетт, британско-американский актер Эндрю Гарфилд и аргентинский режиссер и сценарист Сантьяго Митре.





Жюри будет решать, кому достанется главная награда – «Золотая звезда», а также вручит специальный приз жюри и награды за лучшее исполнение в мужской и женской категориях, а также за лучшую постановку.





Фестиваль в Марракеше проходит с 2001 года под патронажем короля Мухаммеда VI и является одним из наиболее престижных в Африке и Средиземноморском регионе. Мероприятие регулярно привлекает внимание звезд Голливуда, а также представителей европейского и российского кино.









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