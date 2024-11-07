Гендиректор ПФКИ Карманов сообщил об открытии новых филиалов Фонда

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов объявил о запуске новых филиалов фонда в Хабаровске, Донецке и Саратове, которые откроются до конца 2024 года. В следующем году также планируется открытие представительства в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС.





По словам Карманова, 20 ноября состоится открытие филиала в Хабаровске, который будет обслуживать весь Дальний Восток. Фонд также планирует создать представительство в Донецке и открыть проектный офис в Саратове до конца текущего года. В настоящее время ПФКИ уже управляет 20 проектными офисами, и руководитель выразил надежду на успешное открытие филиала в Санкт-Петербурге в 2025 году, пишет ТАСС.





Президентский фонд культурных инициатив был основан 17 мая 2021 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина с целью всесторонней поддержки культурных, художественных и креативных проектов в стране.









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