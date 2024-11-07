Минкультуры России пригласило студентов творческих вузов на олимпиаду «Я – профессионал»

Студентов творческих вузов приглашают на Всероссийскую олимпиаду «Я – профессионал» — флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщили в Минкультуры России.





По данным ведомства, олимпиада раскроет личностный и профессиональный потенциал молодежи, поможет проверить знания и прикладные навыки, подарит образовательные и карьерные перспективы.





«Третий сезон подряд Олимпиаду «Я – профессионал» проводит Московский государственный институт культуры по направлению «Креативные индустрии»: за это время в ней поучаствовало более 50 000 человек, 100 из них — дипломанты», — говорится в Telegram-канале министерства.





Зарегистрироваться на сайте можно до 12 ноября. Олимпиада откроет студентам доступ к стажировкам и вакансиям в ведущих российских компаниях. Призеры «Я – профессионал» получат дополнительные баллы при поступлении на следующую ступень образования.









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