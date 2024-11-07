В Пензенской области откроется выставка «Музыка моего сердца…»

15 ноября 2024 года в селе Лермонтово откроется выставка «Музыка моего сердца…», посвященная 210-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Мероприятие организовано совместно Музеем музыки и Музеем-заповедником «Тарханы» при поддержке Министерства культуры России.





Генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов отметил, что в этом году отмечают юбилеи не только музыкальные деятели, но и писатели, поэты, ученые и художники. Он подчеркнул, что благодаря сотрудничеству с Музеем-заповедником «Тарханы» возникла идея рассказать о Михаиле Юрьевиче Лермонтове, который был не только выдающимся поэтом, но и человеком с разнообразными увлечениями, включая музыку. Брызгалов добавил, что музыка пронизывает все произведения Лермонтова.





На выставке посетители смогут увидеть традиционные музыкальные инструменты, а также живописные и графические портреты современников поэта. В экспозиции также будут представлены музыкальные рукописи и редкие издания произведений как отечественных, так и зарубежных композиторов, многие из которых Лермонтов мог слышать в театрах и музыкальных салонах столицы.

Выставка будет открыта для посетителей до 26 января 2025 года.









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