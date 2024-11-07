В Московской консерватории пройдет концерт, посвященный забытым композиторам

11 ноября в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоится концерт под названием «Энергия открытий. Избранное». Это мероприятие приурочено к десятилетнему юбилею национального мультимедийного проекта «Возрождаем наследие русских композиторов».





Проект, реализуемый ПАО «Юнипро» совместно с телерадиоцентром «Орфей», направлен на восстановление и популяризацию музыки выдающихся русских композиторов XIX-XX веков, чьи имена оказались в тени истории. Телерадиоцентр «Орфей» тщательно воссоздает не только музыкальные произведения, но и биографии этих талантливых личностей.





В программе концерта звучат произведения таких композиторов, как Антон Аренский, Николай Голованов, Александр Мосолов, Леонид Половинкин, Владимир Дешевов, Алексей Животов, Александр Цфасман, Эдди Рознер и Виктор Кнушевицкий. Сегодня их музыка вновь занимает достойное место на главных сценах страны.





В рамках IV Международного музыкального фестиваля «Энергия открытий» Симфонический оркестр радио «Орфей» под руководством художественного руководителя и главного дирижера Сергея Кондрашева исполнит произведения этих композиторов. Актер театра и кино, заслуженный артист РФ Александр Яцко расскажет о судьбах этих творцов и о сложных временах, в которые им пришлось жить и создавать свои шедевры.









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