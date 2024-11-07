Ко дню рождения Стаса Намина выпущен цифровой релиз «Противостояние»

Компания «Мелодия» представила цифровой релиз «Стас Намин. Противостояние», который включает шесть альбомов. Данный релиз приурочен ко дню рождения музыканта, отмечаемому 8 ноября, и посвящен 55-летию рок-группы «Цветы».





Стас Намин отметил, что новый релиз является логическим продолжением двух ранее изданных томов — «Назад в СССР» и «Вперед в неизвестность», которые вышли на виниле. Он подчеркнул, что эти альбомы охватывают различные этапы его музыкальной карьеры с 60-х годов до сегодняшнего дня. Намин добавил, что третий том, «Противостояние», имеет для него особое значение, так как это музыка, к которой он шел всю свою жизнь.





В альбоме «Противостояние» представлены три музыкальных направления, в которых сегодня работает Намин. Первое направление включает симфоническую музыку, среди которой — симфония S-Quark, сюита «Осень в Петербурге» и фрагмент «Противостояние» из нового балета «Пороки и любовь». Второе направление представляет джазовый проект, созданный совместно с Романом Мирошниченко. Этот проект в 2023 году получил высшую награду Global Music Award, а одна из композиций была признана лучшей на ежегодном песенном конкурсе в США. Третье направление — авторский альбом «Летать», записанный с группой «Цветы» в 2022 году. Намин сообщил, что это его первый альбом, где он сам написал музыку и тексты всех песен и даже исполнил две из них. Также в релиз вошли ключевые фрагменты живого выступления группы «Цветы» в Кремле, приуроченного к ее 50-летнему юбилею в 2019 году.





Стас Намин не только певец, но и композитор, гитарист, продюсер, а также художник и режиссер театра и кино. Он организует уникальные культурные мероприятия и фестивали, а также является создателем многих социальных проектов. Намин считается одним из основателей российской рок-музыки и шоу-бизнеса. Его группа «Цветы», основанная в 1969 году, стала близка нескольким поколениям слушателей, а рок-группа «Парк Горького», созданная им в 1987 году, приобрела международную известность.





Релиз уже доступен для прослушивания на всех цифровых платформах.









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