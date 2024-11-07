Ко дню рождения Стаса Намина выпущен цифровой релиз «Противостояние»

07.11.2024

Ко дню рождения Стаса Намина выпущен цифровой релиз «Противостояние»
Компания «Мелодия» представила цифровой релиз «Стас Намин. Противостояние», который включает шесть альбомов. Данный релиз приурочен ко дню рождения музыканта, отмечаемому 8 ноября, и посвящен 55-летию рок-группы «Цветы».

Стас Намин отметил, что новый релиз является логическим продолжением двух ранее изданных томов — «Назад в СССР» и «Вперед в неизвестность», которые вышли на виниле. Он подчеркнул, что эти альбомы охватывают различные этапы его музыкальной карьеры с 60-х годов до сегодняшнего дня. Намин добавил, что третий том, «Противостояние», имеет для него особое значение, так как это музыка, к которой он шел всю свою жизнь.

В альбоме «Противостояние» представлены три музыкальных направления, в которых сегодня работает Намин. Первое направление включает симфоническую музыку, среди которой — симфония S-Quark, сюита «Осень в Петербурге» и фрагмент «Противостояние» из нового балета «Пороки и любовь». Второе направление представляет джазовый проект, созданный совместно с Романом Мирошниченко. Этот проект в 2023 году получил высшую награду Global Music Award, а одна из композиций была признана лучшей на ежегодном песенном конкурсе в США. Третье направление — авторский альбом «Летать», записанный с группой «Цветы» в 2022 году. Намин сообщил, что это его первый альбом, где он сам написал музыку и тексты всех песен и даже исполнил две из них. Также в релиз вошли ключевые фрагменты живого выступления группы «Цветы» в Кремле, приуроченного к ее 50-летнему юбилею в 2019 году.

Стас Намин не только певец, но и композитор, гитарист, продюсер, а также художник и режиссер театра и кино. Он организует уникальные культурные мероприятия и фестивали, а также является создателем многих социальных проектов. Намин считается одним из основателей российской рок-музыки и шоу-бизнеса. Его группа «Цветы», основанная в 1969 году, стала близка нескольким поколениям слушателей, а рок-группа «Парк Горького», созданная им в 1987 году, приобрела международную известность.

Релиз уже доступен для прослушивания на всех цифровых платформах.


Фото: Pixabay.com