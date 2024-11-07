Определены победители конкурса дизайн-решений «Фабрика дизайна 3.0»

5 ноября в Москве состоялась презентация проектов второго потока конкурса «Фабрика дизайна 3.0», организованного Агентством креативных индустрий (АКИ) в сотрудничестве с Союзом дизайнеров России.





В категории «Промышленный дизайн» победил Дмитрий Кореньков, генеральный директор ООО «Плайтек», с проектом дизайнерских потолочных светильников для Гусевского хрустального завода имени Мальцова. Эти светильники напоминают колокола и шлемы древнерусских богатырей.





Елизавета Кузьмина одержала победу в номинации «Графический дизайн» за разработку фирменного стиля для образовательно-просветительского проекта «Я люблю стресс». Лучший проект в области средового дизайна и дизайна интерьеров представили Анна Попова и Наталья Новикова из студии I+E Spaces с оформлением рабочего пространства для компании «Промобот».





Константин Бучнев, заместитель генерального директора по развитию креативных индустрий, отметил, что конкурс объединяет российский бизнес и талантливых дизайнеров на одной платформе. Он подчеркнул важность сотрудничества молодых креаторов с производителями и различными организациями, включая органы власти. По его словам, это взаимодействие способствует развитию дизайнеров и помогает партнерам находить новые идеи. Бучнев также сообщил о росте интереса к конкурсу: во втором потоке приняло участие вдвое больше участников, чем в первом. 119 дизайнеров представили 127 инновационных решений в области промышленного, графического и средового дизайна для 46 компаний.





В конкурсе участвовали представители 21 региона России, которые презентовали проекты в трех категориях: «Промышленный дизайн», «Графический дизайн» и «Средовой дизайн и дизайн интерьеров». Участники предложили разнообразные разработки, включая робототехнику для обучения программированию, необычную мебель для рекреационных зон, авторские линейки освещения, бесконтактные платежные устройства и предметы интерьера из фарфора.









Фото: Предоставлено пресс-службой АКИ