Стартовал прием заявок на участие в кинофестивале «Неизвестная Россия»

На участие во II Всероссийском фестивале документального кино «Неизвестная Россия» поступило более 30 заявок.



До 15 февраля прием заявок продолжится, сообщили организаторы.



По словам президента Всероссийского фестиваля документального кино «Неизвестная Россия», вице-президента Ассоциации продюсеров зрительского документального и корпоративного кино Вячеслава Гольдфельда, организаторы решили провести второй фестиваль, так как получили большое количество положительной обратной связи.



Гольдфельд объявил официальный старт приема заявок на фестиваль, отметив, что заявки стали поступать еще до официального открытия.



«В прошлом году было получено более 250 заявок. А в этом году мы официально начинаем пиар-кампанию. То есть мы официально объявляем об открытии фестиваля сегодня. Но на сайте форма заполнения заявок была открыта в конце октября. И на текущий момент мы имеем уже 34 заявки. Соответственно, авторы ждали, когда появится эта возможность», — рассказал руководитель.



Кинофестиваль «Неизвестная Россия» пройдет в кинотеатре «Октябрь» с 20 по 27 марта 2025 года.