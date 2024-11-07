В Большом театре пройдет фестиваль к 185-летию Мусоргского

В Государственном академическом Большом театре (ГАБТ) России пройдет масштабный фестиваль, посвященный 185-летию со дня рождения композитора Модеста Мусоргского, передает пресс-служба театра.



Отмечается, что зрители других городов смогут посмотреть события фестиваля в трансляции.



«Фестиваль будет проведен творческими силами двух крупнейших музыкальных театров страны — Большого и Мариинского. Жителям и гостям столицы представится уникальная возможность широко познакомиться с наследием одного из величайших мастеров, воспевавшего русскую историю, самобытность, великолепие традиций и культуры», — сообщили организаторы.



На открытии фестиваля пройдет показ оперы «Хованщина». Показы пройдут на Исторической сцене театра 26 и 27 ноября. На Новой сцене 28 и 29 ноября покажут «Сорочинскую ярмарку», на Камерной сцене в эти же дни будет идти «Женитьба».



В программу фестиваля войдет также премьера незаконченной оперы Мусоргского «Саламбо», опера «Борис Годунов».





Фото: Газета "Культура"